«Томь» обыграла «Текстильщик» благодаря дублю Киреенко
В матче 5-го тура Футбольной национальной лиги томская «Томь» обыграла ивановский «Текстильщик» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Томске на стадионе «Труд». Обслуживал матч московский арбитр Антон Фролов, которому ассистировали Александр Шимарыгин (Сосновый Бор) и Вячеслав Бочков (Сочи).
Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал полузащитник томского клуба Павел Киреенко. В середине второго тайма томичи удвоили преимущество. Вновь отличился Киреенко, который оформил дубль. На 70-й минуте полузащитник ивановского клуба Евгений Маричев сократил разрыв в счёте. Большего гостям добиться не удалось.
«Томь», набрав 13 очков, вышла на первое место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» (1) — на 18-м месте.
- 28 июля 2019
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