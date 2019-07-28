Звук из порно прервал презентацию Ф. Луиса во «Фламенго»

Презентация защитника сборной Бразилии Филипе Луиса Касимрски в качестве игрока «Фламенго» была прервана на несколько секунд из-за раздавшегося стона.
33-летний игрок во время своей пресс-конференции собирался ответить на вопрос журналиста, когда в помещении раздался стон, очень напоминающий звуки из порнофильмов. Присутствующие не смогли удержаться от смеха.
Видео доступно в «твиттере» Troll Football.
Вернуться к пресс-конференции футболисту удалось лишь через несколько мгновений.
Во «Фламенго» Филипе Луис перешёл в статусе свободного агента из «Атлетико». За мадридский клуб бразилец выступал с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году, проведя один сезон в составе лондонского «Челси». Луис провёл в составе «Атлетико» 333 матча, забил девять мячей. Вместе с «матрасниками» защитник завоевал семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.
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