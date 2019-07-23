Филипе Луис — о переходе во «Фламенго»: я осуществил свою детскую мечту

Защитник сборной Бразилии Филипе Луис поделился впечатлениями от перехода во «Фламенго». Ранее игрок защищал цвета мадридского «Атлетико».



«Чувство, которое передаётся от отца к сыну, от дедушки ко внуку. Сердце бьётся чаще. Наступил большой день, когда я осуществил свою детскую мечту. День, когда я могу сказать, что я — игрок «Фламенго», — написал Луис на странице в «Твиттере».



Бразилец выступал за мадридский «Атлетико» с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году, проведя один сезон в составе лондонского «Челси». Луис провёл в составе «Атлетико» 333 матча, забил девять мячей. Вместе с «матрасниками» защитник завоевал семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.

Филипе Луис стал игроком «Фламенго»