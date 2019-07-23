Филипе Луис — о переходе во «Фламенго»: я осуществил свою детскую мечту
Защитник сборной Бразилии Филипе Луис поделился впечатлениями от перехода во «Фламенго». Ранее игрок защищал цвета мадридского «Атлетико».
«Чувство, которое передаётся от отца к сыну, от дедушки ко внуку. Сердце бьётся чаще. Наступил большой день, когда я осуществил свою детскую мечту. День, когда я могу сказать, что я — игрок «Фламенго», — написал Луис на странице в «Твиттере».
Бразилец выступал за мадридский «Атлетико» с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году, проведя один сезон в составе лондонского «Челси». Луис провёл в составе «Атлетико» 333 матча, забил девять мячей. Вместе с «матрасниками» защитник завоевал семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.
Филипе Луис стал игроком «Фламенго»
- 23 июля 2019
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:27
-
22:57
-
22:38
-
22:29
-
22:09
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:09
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:34
-
20:31
-
20:09
-
20:08
-
19:55
-
19:44
-
19:42
-
19:31
-
19:27
-
19:00
-
18:39
-
18:38
-
18:29
-
18:22
-
18:06
-
17:52
-
17:46
-
17:35
Партнерский контент