Фанат «Бока Хуниорс» назвал телёнка в честь Де Росси

Один из болельщиков «Бока Хуниорс» назвал телёнка в честь новобранца команды — экс-полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси, сообщает Clarin.
Фермер Эктор Марио Эйхарабиде рассказал аргентинскому изданию, что телёнок получил такое имя благодаря его сыну Франсиско — страстному болельщику «Бока Хуниорс».
Фото доступно в официальном «твиттере» Clarin.
По сведениям источника, телёнок примет участие в сельской выставке 2019 года, которая пройдёт 1 августа в Палермо — районе Буэнос-Айреса. Его мать по кличке Белоснежка заняла третье место среди коров на аналогичном мероприятии в 2017 году.
Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры с 2002 года выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона он покинул римский клуб. С тех пор полузащитник находился в поисках новой команды. Последний раз в футболке «Ромы» он вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей. Всего за «Рому» Де Росси сыграл в 459 матчах и забил 43 мяча.
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