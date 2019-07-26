Де Росси: переход в «Боку» — исполнение мечты

Итальянский полузащитник Даниэле Де Росси рассказал, что для него значит — стать футболистом аргентинского клуба «Бока Хуниорс».

«Моё сердце принадлежит «Роме», но мне очень нравится «Бока», начал следить за этой командой ещё в детстве. У них был Марадона, но я влюбился в их стадион и в то, насколько страстными были их болельщики.

В клубе, основанном итальянцами, чувствую себя как дома. Это большой клуб, в который можно верить. Я всегда хотел отправиться в Америку, но подняться на «Бомбонеру» в качестве игрока «Боки» — настоящее удовольствие.

Самое важное в жизни — воплощать мечты в реальность. Спасибо, «Бока», — приводит слова 36-летнего игрока Football Italia.

Де Росси провёл в «Роме» все предыдущие годы карьеры профессионального футболиста (2002 — 2019). Вместе с римским клубом хавбек дважды выиграл Кубок Италии и один раз — Суперкубок страны.