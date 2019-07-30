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Роналду: сколько «Барса» потратила за пять лет? И всё равно не выиграла ЛЧ

Роналду: сколько «Барса» потратила за пять лет? И всё равно не выиграла ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил надежду, что его команда выиграет Лигу чемпионов.

«Будет ли это год „Ювентуса“? „Ювентус“, „Реал“, „Барса“ всегда стремятся побеждать, но победитель в Лиге чемпионов всего один. Я приведу пример „Барселоны“: сколько денег вложила она за последние пять лет в игроков и не выиграла при этом Лигу чемпионов. Всё работает немного иначе.

«Юве» хорошо укрепился. Это команда, которая будет бороться за победу, как и всегда. Но возможная победа будет зависеть от многих факторов: игроков, случайных событий, травм, удачи… Но, я всегда говорю, что мы не одержимы победой в Лиге чемпионов. «Юве» выиграет ЛЧ — если не в этом году, то, надеюсь, через два года это случится из-за того, как команда работает. У клуба есть всё для победы", — цитирует Роналду Marca.

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