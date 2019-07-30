Роналду: сколько «Барса» потратила за пять лет? И всё равно не выиграла ЛЧ

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил надежду, что его команда выиграет Лигу чемпионов.

«Будет ли это год „Ювентуса“? „Ювентус“, „Реал“, „Барса“ всегда стремятся побеждать, но победитель в Лиге чемпионов всего один. Я приведу пример „Барселоны“: сколько денег вложила она за последние пять лет в игроков и не выиграла при этом Лигу чемпионов. Всё работает немного иначе.

«Юве» хорошо укрепился. Это команда, которая будет бороться за победу, как и всегда. Но возможная победа будет зависеть от многих факторов: игроков, случайных событий, травм, удачи… Но, я всегда говорю, что мы не одержимы победой в Лиге чемпионов. «Юве» выиграет ЛЧ — если не в этом году, то, надеюсь, через два года это случится из-за того, как команда работает. У клуба есть всё для победы", — цитирует Роналду Marca.