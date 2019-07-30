Моуринью: не могу наслаждаться жизнью, мне не хватает футбола
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что не может полноценно наслаждаться жизнью без футбола.
«У меня было немало времени подумать о своей тренерской карьере и сделать анализ. Я сделал вывод, что полон огня и очень жду новых вызовов. Друзья мне часто говорят: «Наслаждайся жизнью, всем тем, чего тебе раньше не хватало». Я же не могу ей наслаждаться, потому что мне не хватает футбола. Сейчас я просто должен дождаться своего шанса», — цитирует Sky Sports Моуринью.
Жозе был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».
Моуринью приступил к изучению немецкого языка
- 30 июля 2019
-
12:07
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:36
-
11:18
-
11:08
-
10:53
-
10:46
-
10:27
-
10:26
-
09:59
-
09:45
-
09:42
-
09:27
-
09:10
-
08:56
-
08:40
-
08:25
-
08:05
-
07:43
-
07:24
-
07:03
-
06:48
-
06:18
-
05:51
-
05:30
-
05:16
-
01:36
-
00:46
-
00:39
-
00:38
-
00:18
-
00:18
- 29 июля 2019
-
23:51
Партнерский контент