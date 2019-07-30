Моуринью: не могу наслаждаться жизнью, мне не хватает футбола

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что не может полноценно наслаждаться жизнью без футбола.



«У меня было немало времени подумать о своей тренерской карьере и сделать анализ. Я сделал вывод, что полон огня и очень жду новых вызовов. Друзья мне часто говорят: «Наслаждайся жизнью, всем тем, чего тебе раньше не хватало». Я же не могу ей наслаждаться, потому что мне не хватает футбола. Сейчас я просто должен дождаться своего шанса», — цитирует Sky Sports Моуринью.

Жозе был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».