Моуринью приступил к изучению немецкого языка

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что изучает немецкий язык. По словам португальского специалиста, это не связано с его возможной будущей работой.

«Сейчас я изучаю немецкий язык. Бундеслига? Я изучаю немецкий потому, что я его не знаю. Я говорю на английском, испанском, португальском, французском и итальянском. При этом не исключаю ни одного варианта, в том числе Германию», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался от контракта в размере € 100 млн с китайским «Гуанчжоу Эвергранд».

Жозе был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».