«Кристал Пэлас» предложил ЦСКА за Чалова € 15 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.

Ранее в СМИ была информация, что интерес к футболисту также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».



Чалов является воспитанником «армейского» клуба. За первую команду столичной команды он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На его счету 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.