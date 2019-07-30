«Кристал Пэлас» предложил ЦСКА за Чалова € 15 млн
Как стало известно «Чемпионату», «Кристал Пэлас» сделал предложение московскому ЦСКА по нападающему Фёдору Чалову в размере € 15 млн.
Ранее в СМИ была информация, что интерес к футболисту также проявляют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио» и «Валенсия».
Чалов является воспитанником «армейского» клуба. За первую команду столичной команды он выступает с 2017 года. В прошлом сезоне на клубном уровне форвард принял участие в 37 играх. На его счету 17 забитых мячей и 7 результативных передач. С 15 голами в активе он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.
«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млн
- 30 июля 2019
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