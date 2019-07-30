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Ошибка Марсело и гол Кейна — в видеообзоре матча «Реал» — «Тоттенхэм»

Ошибка Марсело и гол Кейна — в видеообзоре матча «Реал» — «Тоттенхэм»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» со счётом 1:0 и вышел в финал. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал нападающий «шпор» Гарри Кейн.

В финале английский клуб сыграет с победителем матча «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция).

В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В Лиге чемпионов «Королевский клуб» дошёл до 1/8 финала, где уступил «Аяксу» (2:1, 1:4). «Тоттенхэм Хотспур» занял четвёртое место в Премьер-лиге, а в финале Лиги чемпионов проиграл «Ливерпулю» (0:2).

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