Ошибка Марсело и гол Кейна — в видеообзоре матча «Реал» — «Тоттенхэм»

В матче 1/2 финала Audi Cup лондонский «Тоттенхэм Хотспур» обыграл мадридский «Реал» со счётом 1:0 и вышел в финал. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена». Обслуживал матч арбитр Тобиас Штилер.



Единственный гол был забит в середине первого тайма. Автором гола стал нападающий «шпор» Гарри Кейн.



В финале английский клуб сыграет с победителем матча «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция).



В минувшем сезоне «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. В Лиге чемпионов «Королевский клуб» дошёл до 1/8 финала, где уступил «Аяксу» (2:1, 1:4). «Тоттенхэм Хотспур» занял четвёртое место в Премьер-лиге, а в финале Лиги чемпионов проиграл «Ливерпулю» (0:2).