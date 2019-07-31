Де Росси: страсть — самое важное в футболе, которым я живу 24 часа в сутки

Экс-игрок «Ромы» Даниэле Де Росси, недавно ставший футболистом «Бока Хуниорс» на правах свободного агента, объяснил своё решение продолжить карьеру в Аргентине.

«Я просто хочу играть в футбол и ничего больше. В Аргентине я собираюсь заниматься именно этим, здесь прекрасная обстановка и, прежде всего, страсть, которая, на мой взгляд, самое важное в футболе. Я живу футболом 24 часа в сутки», – приводит слова Де Росси Canal+.

Напомним, Де Росси на протяжении всей своей карьеры с 2002 года выступал за «Рому», однако по завершении минувшего сезона 36-летний футболист покинул римский клуб. С тех пор полузащитник находился в поисках новой команды. Последний раз в футболке «Ромы» он вышел на поле 26 мая в домашнем матче чемпионата Италии с «Пармой». Де Росси — второй игрок в истории клуба после Франческо Тотти по количеству проведённых матчей. Всего за «Рому» Де Росси сыграл в 459 матчах и забил 43 мяча.