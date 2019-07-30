Де Росси: приехал туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме

Бывший игрок «Ромы» Даниэле Де Росси объяснил, почему перешёл в аргентинский «Бока Хуниорс».
«Я 36 лет прожил в одном месте. Я боялся ехать сюда с семьей, но я был уверен в том, что это необходимо. Этот шаг вызвал в 36-летнем мужчине большой страх. Всё, что я здесь вижу, подтверждает правильность моего решения. Мне не нужно что-то ещё: я приехал играть в футбол.
Я спрашивал себя. 20 лет я прожил в сумасшедшей среде, где футболом больны 24 часа в сутки. Я мог поехать в место поспокойнее или туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме. Я выбрал второй вариант и уверен, что моя семья тоже этим насладится.
Я приехал в страну с самыми сумасшедшими болельщиками в мире. Если бы я учил своих детей так, чтобы они не хотели жить в Аргентине, я бы допустил ошибку. Мы рады быть здесь», – приводит слова Де Росси журналист Хуан Аранго в своём «твиттере».
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