Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Росси: приехал туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме

Де Росси: приехал туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме
Футбол / Южная Америка 0

Бывший игрок «Ромы» Даниэле Де Росси объяснил, почему перешёл в аргентинский «Бока Хуниорс».

«Я 36 лет прожил в одном месте. Я боялся ехать сюда с семьей, но я был уверен в том, что это необходимо. Этот шаг вызвал в 36-летнем мужчине большой страх. Всё, что я здесь вижу, подтверждает правильность моего решения. Мне не нужно что-то ещё: я приехал играть в футбол.

Я спрашивал себя. 20 лет я прожил в сумасшедшей среде, где футболом больны 24 часа в сутки. Я мог поехать в место поспокойнее или туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме. Я выбрал второй вариант и уверен, что моя семья тоже этим насладится.

Я приехал в страну с самыми сумасшедшими болельщиками в мире. Если бы я учил своих детей так, чтобы они не хотели жить в Аргентине, я бы допустил ошибку. Мы рады быть здесь», – приводит слова Де Росси журналист Хуан Аранго в своём «твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент