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«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»

«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»
Футбол / Англия 0

В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу «Челси».

В составе лондонского клуба голами отметились нападающий Миши Батшуайи, а также полузащитники Росс Баркли, Педро Родригес и Кристиан Пулишич, который оформил дубль. За «Ред Булл Зальцбург» голы забили защитник Жером Онген и нападающий Такуми Минамино, отправивший в ворота «Челси» два мяча.

Лондонский «Челси» занял 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. В следующем товарищеском матче «Челси» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра пройдёт в субботу, 3 августа.

Товарищеские матчи (клубы)
31 июля 2019, среда. 21:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
3 : 5
Челси
Лондон, Англия
0:1 – Пулишич – 20, 0:2 – Баркли – 23 (пен), 0:3 – Пулишич – 28, 1:3 – Онген – 50, 1:4 – Родригес – 57, 2:4 – Минамино – 85 (пен), 2:5 – Батшуайи – 88, 3:5 – Минамино – 90+2
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