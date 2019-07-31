«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»
В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу «Челси».
В составе лондонского клуба голами отметились нападающий Миши Батшуайи, а также полузащитники Росс Баркли, Педро Родригес и Кристиан Пулишич, который оформил дубль. За «Ред Булл Зальцбург» голы забили защитник Жером Онген и нападающий Такуми Минамино, отправивший в ворота «Челси» два мяча.
Лондонский «Челси» занял 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. В следующем товарищеском матче «Челси» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра пройдёт в субботу, 3 августа.
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