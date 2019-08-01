Лэмпард: «Челси» много пропустил, и это нельзя оставлять без внимания

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат товарищеского матча с «Ред Булл Зальцбург». Встреча состоялась на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге и завершилась со счётом 5:3 в пользу «Челси».

«Мы демонстрировали отличный футбол и забивали красивые голы после хороших комбинаций. Наши полузащитники и нападающие провели отличный матч, и это крайне важно для меня. Тем не менее, мы много пропустили, и это нельзя оставлять без внимания.

Мне понравился футбол, который мы демонстрировали. Нам противостоял сильный соперник, который уже начал официальный сезон и сегодня использовал высокий прессинг. Нам было непросто при владении мячом, и мы не всегда справлялись лучшим образом. Тем не менее, в целом я доволен увиденным. Безусловно, мы бы предпочли не пропускать, но во время предсезонной подготовки это идёт на пользу. Так мы выявляем свои слабые места и понимаем, с чем необходимо работать, пока не начался сезон», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

Лондонский «Челси» занял 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19. В следующем товарищеском матче «Челси» сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией». Игра пройдёт в субботу, 3 августа.