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Талисман «Кёльна» козёл Хеннес VIII покинет клуб по состоянию здоровья

Талисман «Кёльна» козёл Хеннес VIII покинет клуб по состоянию здоровья
Футбол / Германия 0

Козёл Хеннес VIII 4 августа проведёт последний матч в качестве талисмана футбольного клуба «Кёльн». Из-за проблем со здоровьем животное больше не сможет присутствовать на играх красно-белых, сообщает пресс-служба клуба.

Хеннес VIII является талисманом «Кёльна» с 2008 года. После ухода из клуба он продолжит жить в зоопарке, а его пост займёт Хеннес IX, родившийся 24 февраля 2018 года.

Фото Хеннеса IX можно посмотреть на странице «Кёльна» в «Инстаграме».

«У Хеннеса возрастной остеоартроз. Как и у людей, он может быть более или менее болезненным, в зависимости от погодных условий. Однако это его определённо ограничивает», — сказал директор зоопарка Тео Пейджел.

Управляющий директор «Кёльна» Александр Верле добавил: «Мы не хотим, чтобы наш талисман когда-либо испытывал боль на стадионе. Сейчас идеальное время для Хеннеса VIII уйти на пенсию».

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