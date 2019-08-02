Трансфер Тиля обойдётся «Спартаку» более чем в € 15 млн
«АЗ Алкмар» согласовал трансфер полузащитника Гуса Тиля в московский «Спартак», сообщает azfanpage.nl.
По информации источника, ответная игра 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со шведским «Хеккеном», которая состоялась в четверг, 1 августа, стала последней для 21-летнего хавбека за нынешний клуб. Игрок уже ждет получения визы и, как только получит, вылетит в Москву. Если футболист успешно пройдёт медицинское обследование, он подпишет с красно-белыми многолетний контракт. Сумма трансфера полузащитника превысит € 15 млн.
Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.
Тиль: переход в «Спартак» — дело времени
- 2 августа 2019
-
00:35
-
00:17
-
00:01
- 1 августа 2019
-
23:46
-
23:44
-
23:38
-
23:32
-
23:20
-
23:20
-
23:04
-
22:46
-
22:41
-
22:36
-
22:30
-
22:11
-
22:07
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:38
-
21:20
-
21:11
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:19
-
20:05
-
20:05
-
19:46
-
19:18
-
19:12
-
18:58
-
18:56
-
18:45
-
18:38
Партнерский контент