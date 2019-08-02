Трансфер Тиля обойдётся «Спартаку» более чем в € 15 млн

«АЗ Алкмар» согласовал трансфер полузащитника Гуса Тиля в московский «Спартак», сообщает azfanpage.nl.

По информации источника, ответная игра 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со шведским «Хеккеном», которая состоялась в четверг, 1 августа, стала последней для 21-летнего хавбека за нынешний клуб. Игрок уже ждет получения визы и, как только получит, вылетит в Москву. Если футболист успешно пройдёт медицинское обследование, он подпишет с красно-белыми многолетний контракт. Сумма трансфера полузащитника превысит € 15 млн.

Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.