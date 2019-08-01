Тиль: переход в «Спартак» — дело времени

Полузащитник «АЗ Алкмар» Гус Тиль после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со шведским «Хеккеном» (3:0) подтвердил информацию, что продолжит карьеру в московском «Спартаке».

«Переход в „Спартак“ — дело времени. Это был хороший матч, мы доминировали на поле, соперник имел лишь несколько моментов. Буду скучать по болельщикам и всем в клубе. Я вырос и расцвёл здесь. Клуб работает над моим переходом, для получения дополнительной информации можете обратиться к руководству», — приводит слова Тиля De Telegraaf.

21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов.