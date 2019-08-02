Широков – о Малкоме: это же не Месси приехал, а человек, который сидел под ним

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал подписание сине-бело-голубыми вингера «Барселоны» Малкома.
«Неожиданный трансфер Малкома, всё-таки не каждый день игроки из «Барселоны» переходят в «Зенит» и вообще в российский чемпионат. Что касается разговоров о том, что Малком приехал из-за денег, то, естественно, не без этого. Но в «Барселоне» у него было мало игровой практики, а сидеть под Месси – невесёлая перспектива. «Зенит» можно с таким трансфером только поздравить: приехал молодой и достаточно перспективный игрок, под Лигу чемпионов это значительное усиление.
Обязаны ли питерцы теперь выходить из группы в ЛЧ? Это же не Месси приехал, а всего лишь человек, который сидел под ним. Задачи остались те же: нужно закладываться на выход из группы. Но это не значит, что от одного трансфера «Зенит» будет играть как «Барселона». Это хорошее усиление, но не более того. Посмотрим, как он адаптируется и проявит себя. Но хорошо и приятно, что у «Зенита» каждый год происходит трансфер на вход или на выход с одним из значимых европейских клубов», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 2 августа 2019
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