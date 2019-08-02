«Рома» — Малкому: покажи всё своё величие в Российской Премьер-Лиге

«Рома» ответила на ролик, опубликованный «Зенитом». В видео римляне были включены в список клубов, за которые выступал новоиспечённый вингер сине-бело-голубых Малком.

«Чрезвычайно горды тем, что ты был с нами, Малком. Покажи всё своё величие в Российской Премьер-Лиге. Удачи в «Зените», — сказано в сообщении „Ромы“ в её «твиттере».

Напомним, «Зенит» опубликовал ролик, в котором указал, что Малком был игроком «Ромы» в течение двух дней — 22 и 23 июля прошлого года. В действительности бразилец был близок к переходу в римский клуб минувшим летом, однако в последний момент игрока сумела перехватить «Барселона».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Малкома в стан сине-бело-голубых составит € 40 млн плюс € 5 млн в виде бонусов. Утверждалось, что по условиям соглашения с петербургским клубом футболист будет зарабатывать € 6,5 млн за сезон.