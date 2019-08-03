Корреа не хочет играть в «Монако» и надеется перейти из «Атлетико» в «Милан»

«Монако» готов заплатить «Атлетико» € 55 миллионов за 24-летнего полузащитника Анхеля Корреа. При этом аргентинец не горит желанием принимать предложение французского клуба. Он сам отказался от возможного трансфера в «Монако», поскольку надеется на успешное завершение переговоров с «Миланом» и хочет играть именно в этой команде. Об этом сообщает Tuttosport.



Ранее сообщалось, что «Милан» может заплатить за Анхеля € 57 миллионов с учётом различных бонусов.



Анхель выступает за «Атлетико» с 2014 года. В минувшем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 49 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года. Также Корреа выступает в составе национальной команды Аргентины с 2015 года.

«Милан» согласовал с «Атлетико» трансфер Корреа за € 57 млн