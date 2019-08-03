Игорь Коновалов: «Рубин» готовится к матчу с ЦСКА в плановом режиме

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов поделился ожиданиями от домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.
«Готовимся в плановом режиме, как и к любому сопернику. Смотрим теорию, разбираем сильные и слабые стороны ЦСКА.
Привыкли ли к роли одного из лидеров чемпионата? Ещё рано говорить, прошло только три тура. Идём от игры к игре, отталкиваемся только от своей игры, настраиваемся на победу.
ЦСКА? У них в целом хорошая молодая амбициозная команда, поэтому выделять никого не стоит. В принципе в том сезоне они сыгрались и в этом сезоне прибавили ещё больше», — приводит слова Коновалова пресс-служба клуба.
Матч «Рубин» — ЦСКА состоится 4 августа в Казани на стадионе «Центральный», начало — в 19:00 мск.
После трёх туров команда из Казани, набрав 7 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (6) — шестое.
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