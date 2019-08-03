Эдмилсон: «ПСЖ» многое отдал за Неймара, но он дал клубу не всё

Бывший футболист «Барселоны» Эдмилсон поделился мнением о ситуации нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Ранее сообщалось, что бразилец хочет вернуться в каталонский клуб.

«Если Неймар вернётся в «Барселону», то кому-то придётся уйти. Уверен, что Неймар должен снова играть в футбол. Это самое важное. Будь в Париже или в другом месте, это не имеет значения.

Как бразильцу мне стыдно видеть, как игрок его качества так много говорит о себе, но не о футболе. Он не обязательно лучший игрок в мире, но у него есть много харизмы для толпы, которая идёт, чтобы увидеть его на стадионе. Неймар обязан показывать свои способности на 100%, что в течение его двух сезонов в «ПСЖ» не происходило.

«ПСЖ» многое отдал за Неймара, но он дал клубу не всё. Его травмы, его поведение и прочее. Необходимо сделать оценку его двух сезонов и спросить, выгоден ли для «ПСЖ», — приводит слова Эдмилсона Goal.com.

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в «Барселону». Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у «ПСЖ» отношения в последнее время сильно испортились.

Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.