Бен-Арфа может продолжить карьеру в «Сампдории»

Бывший полузащитник «Ренна» Атем Бен-Арфа может продолжить карьеру в итальянской Серии А, сообщает Footmercato.

По информации источника, контракт 32-летнему французу предложила «Сампдория». В услугах Бен-Арфа лично заинтересован новый наставник итальянского клуба Эусебио Ди Франческо.

Бен-Арфа перешёл в «Ренн» на правах свободного агента в минувшее летнее трансферное окно. С 2016 года Атем был игроком «ПСЖ», но в сезоне-2017/18 не выходил на поле в составе парижан якобы из-за конфликта с экс-главным тренером команды Унаи Эмери. Весь сезон француз тренировался с резервной командой парижского клуба.

Бен-Арфа также успел поиграть за такие клубы, как «Ницца», «Лион», «Марсель», «Ньюкасл» и «Халл Сити».