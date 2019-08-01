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«Ювентус» купил защитника «Сампдории»

«Ювентус» купил защитника «Сампдории»
Футбол / Италия 0

«Сампдория» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Эрасмо Муле в туринский «Ювентус».

Ожидается, что 20-летний итальянский футболист будет в предстоящем сезоне выступать за молодёжную команду бьянконери.

В минувшем сезоне Муле защищал цвета «Трапани». В январе игрока приобрела «Сампдория», но он остался в команде на правах аренды и помог ей заработать повышение в классе. Эрасмо принял участие в 23 матчах Серии C, в которых записал на свой счёт 1 гол. Также в его активе 2 встречи в Кубке Италии. Ранее Муле также выступал за молодёжные команды «Палермо» и «Пармы».

«Ювентус» в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. В Лиге чемпионов туринская команда добралась до четвертьфинала, где проиграла «Аяксу».

Дибала сомневается в переходе в «МЮ» и предпочитает остаться в «Ювентусе»
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