Кононов: хочу поблагодарить игроков «Спартака» за матч с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (0:0).

«Непростой матч. Ребята отдали все силы, но не удалось победить. Было сложно, с учётом определенных обстоятельств, которые у нас сейчас складываются. Имею в виду то, что одни игроки покинули команду на неделе, другие входят в состав. Но я могу поблагодарить футболистов за сегодняшний матч. За то, как организованно они играли во втором тайме. И, конечно же, за сплоченность с первых минут.

Выход Шюррле? Это был риск, он только вчера провел первую тренировку. Но игра так складывалась, что мне нужен был футболист, который будет стараться искать свободные зоны, где мы можем организовывать контратаки», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.