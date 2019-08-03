Удаление Понсе и дебют Шюррле — в обзоре матча «Спартак» — «Динамо»
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги московские «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов, которому ассистировали Дмитрий Мосякин и Дмитрий Чельцов.
С 35-й минуты «Спартак» играл вдесятером из-за удаления аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе. Форвард получил красную карточку за удар прямой ногой в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина в борьбе за мяч. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.
В перерыве в составе «Спартака» произошла замена. На поле появился новичок клуба немецкий полузащитник Андре Шюррле, который арендован у дортмундской «Боруссии» с правом выкупа.
- 3 августа 2019
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