Широков — об удалении Понсе: это был игровой момент, он не видел вратаря

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал эпизод с удалением нападающего «Спартака» Эсекьелем Понсе в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (0:0).

На 34-й минуте Понсе в борьбе за верховой мяч прямой ногой ударил в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

«Нормально отделался. Шрамы украшают мужчин. Это был игровой момент. Понсе не видел вратаря, потому что был сосредоточен на мяче. Но по красной карточке никаких вопросов нет», — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Бело-голубые, набрав 5 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (5) — на девятом.

В 5-м туре Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле 10 августа примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».