Симеоне: у «Барселоны» и «Ювентуса» есть собственный стиль, у «Реала» — нет

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил важность погружения в историю клуба и обретения собственного стиля.
«Когда начинаешь работать в клубе, самое важное — углубиться в его историю. Если не понять истории клуба, впереди будут ждать непростые времена. Если не чувствую сущности команды, я не буду её тренировать. Нужно формировать стиль игры в совокупности с историей клуба, при этом оставаясь собой.
У „Аякса“ есть определённая школа, свой стиль. У „Барселоны“ есть стиль, у „Ювентуса“ тоже, равно как и у „Атлетико“. Но у „Реала“ стиля нет. Их стиль меняется в зависимости от игроков. Есть команды, вроде „Манчестер Сити“ Гвардиолы, у которых нет истории, но они постепенно погружаются в то, что Гвардиола характеризует как свой путь. Посмотрим, сможем ли мы сказать через 10 лет, что у „Манчестер Сити“ есть определённый стиль», — приводит слова Симеоне La Nacion.
- 4 августа 2019
-
16:00
-
15:36
-
15:34
-
15:26
-
15:19
-
15:00
-
14:59
-
14:39
-
14:29
-
14:13
-
14:08
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:26
-
13:16
-
13:04
-
12:32
-
12:29
-
12:14
-
12:09
-
11:46
-
11:36
-
11:24
-
11:04
-
11:00
-
10:44
-
10:42
-
10:33
-
10:09
-
10:06
-
09:53