Симеоне: у «Барселоны» и «Ювентуса» есть собственный стиль, у «Реала» — нет

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил важность погружения в историю клуба и обретения собственного стиля.



«Когда начинаешь работать в клубе, самое важное — углубиться в его историю. Если не понять истории клуба, впереди будут ждать непростые времена. Если не чувствую сущности команды, я не буду её тренировать. Нужно формировать стиль игры в совокупности с историей клуба, при этом оставаясь собой.



У „Аякса“ есть определённая школа, свой стиль. У „Барселоны“ есть стиль, у „Ювентуса“ тоже, равно как и у „Атлетико“. Но у „Реала“ стиля нет. Их стиль меняется в зависимости от игроков. Есть команды, вроде „Манчестер Сити“ Гвардиолы, у которых нет истории, но они постепенно погружаются в то, что Гвардиола характеризует как свой путь. Посмотрим, сможем ли мы сказать через 10 лет, что у „Манчестер Сити“ есть определённый стиль», — приводит слова Симеоне La Nacion.

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