Экс-вратарь «Вест Хэма» Адриан продолжит карьеру в «Ливерпуле»
«Ливерпуль» определился с кандидатурой второго вратаря после ухода Симона Миньоле в «Брюгге».
Как утверждает The Times, в ближайшее время к красным присоединится бывший голкипер «Вест Хэм Юнайтед» Адриан. После ухода из лондонского клуба по окончании минувшего сезона испанец пребывает в статусе свободного агента, в связи с чем достанется мерсисайдцам бесплатно.
Отмечается, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», 32-летний вратарь отказался от перехода в испанскую команду.
Адриан защищал цвета «Вест Хэма» с 2013 года, а до этого выступал за «Бетис». В минувшем сезоне испанский голкипер не провёл ни одной игры в английской Премьер-лиге.
«Ливерпуль» заинтересовался вратарём «Саутгемптона» после ухода Миньоле
- 5 августа 2019
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