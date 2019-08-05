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Экс-вратарь «Вест Хэма» Адриан продолжит карьеру в «Ливерпуле»

Экс-вратарь «Вест Хэма» Адриан продолжит карьеру в «Ливерпуле»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» определился с кандидатурой второго вратаря после ухода Симона Миньоле в «Брюгге».

Как утверждает The Times, в ближайшее время к красным присоединится бывший голкипер «Вест Хэм Юнайтед» Адриан. После ухода из лондонского клуба по окончании минувшего сезона испанец пребывает в статусе свободного агента, в связи с чем достанется мерсисайдцам бесплатно.

Отмечается, что в услугах Адриана был также заинтересован «Реал Вальядолид», однако, узнав об интересе «Ливерпуля», 32-летний вратарь отказался от перехода в испанскую команду.

Адриан защищал цвета «Вест Хэма» с 2013 года, а до этого выступал за «Бетис». В минувшем сезоне испанский голкипер не провёл ни одной игры в английской Премьер-лиге.

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