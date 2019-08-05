«Ливерпуль» заинтересовался вратарём «Саутгемптона» после ухода Миньоле

«Ливерпуль» намерен до закрытия летнего трансферного окна приобрести вратаря в связи с уходом Симона Миньоле в «Брюгге».



Как сообщает Liverpool Echo, наиболее вероятным вариантом усиления для красных в настоящее время является Алекс Маккарти из «Саутгемптона».



В списке мерсисайдцев присутствуют и другие голкиперы, среди которых испанский вратарь Адриан, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из «Вест Хэм Юнайтед».



29-летний Маккарти в прошлом сезоне принял участие в 25 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 44 гола, совершив 74 сейва, а также получил 1 жёлтую карточку. «Саутгемптон» по итогам розыгрыша занял 16-е место в турнирной таблице первенства, набрав 39 очков. «Ливерпуль» (97) финишировал вторым.

Миньоле перешёл из «Ливерпуля» в «Брюгге»