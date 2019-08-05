Бадель перешёл в «Фиорентину» на правах аренды

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Лацио» Милана Баделя на правах аренды.



30-летний хорватский футболист арендован флорентийским клубом до конца сезона-2019/20. Также в арендном соглашении Баделя прописана возможность выкупа полузащитника по окончании срока аренды. По информации СМИ, аренда Баделя обошлась «Фиорентине» в € 1 млн.



Ранее сообщалось, что Бадель попал в сферу интересов «Зенита», «Бордо» и «Фенербахче». «Зенит» интересовался Баделем летом 2018 года и прошлой зимой.



Милан выступает за «Лацио» с лета 2018 года. Ранее хорватский футболист уже защищал цвета «Фиорентины». В сезоне-2018/19 Бадель принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, 14 из которых начал в стартовом составе. Игрок записал в актив 1 гол.

Бадель может стать игроком «Фиорентины»