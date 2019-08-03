Полузащитник «Лацио» Милан Бадель может стать игроком «Фиорентины», сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, флорентийский клуб заинтересован в аренде 30-летнего хорватского футболиста, однако римский «Лацио» намерен осуществить полноценный трансфер, выручив от продажи Баделя € 6-8 млн. Ранее сообщалось, что Бадель попал в сферу интересов «Зенита», «Бордо» и «Фенербахче». «Зенит» интересовался Баделем летом 2018 года и прошлой зимой.
Милан выступает за «Лацио» с лета 2018 года. Ранее он защищал цвета «Фиорентины», «Гамбурга», а также загребских «Динамо» и «Локомотива». Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В сезоне-2018/19 Бадель принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, 14 из которых начал в стартовом составе. Игрок записал в актив 1 гол.
- 3 августа 2019
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