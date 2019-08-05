Дибала прошёл медосмотр в «Ювентусе» после срыва перехода в «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала прошёл медицинский осмотр в «Ювентусе», сообщает пресс-служба туринского клуба.

Фото доступно на странице «Ювентуса» в «Твиттере».



Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы из-за его высоких финансовых ожиданий, а также значительных требований агента аргентинского футболиста по комиссионным. Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на бельгийского нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку.



В минувшем сезоне 25-летний Дибала провёл за туринский «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.