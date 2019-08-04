«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Telegraph.
По данным источника, руководство английского клуба приняло решение отказаться от варианта с приобретением форварда из-за его высоких финансовых ожиданий, а также значительных требований агента игрока по комиссионным. Кроме того, аргентинец не выражал особенного желания перейти в стан манкунианцев.
Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на бельгийского нападающего манкунианцев Ромелу Лукаку.
В минувшем сезоне 25-летний Дибала провёл за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах. В его активе 10 мячей и 5 результативных передач. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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