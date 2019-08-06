Семак: есть планы сыграть с основным составом «Барселоны»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о реконструированном стадионе «Смена», а также огласил планы сыграть с основным составом «Барселоны».

«Стадион и качество газона — идеальные, есть все условия, чтобы тренироваться, расти и прогрессировать. Рад, что у «Зенита» прекрасная академия. Тем более здорово, что существует возможность сыграть с молодёжной командой «Барселоны», есть чему учиться.



Конечно, такой соперник был выбран неслучайно. Нужно выбирать таких соперников, чтобы на них приходили болельщики. Видите, почти полный стадион. Уверен, на следующей игре (9 августа сыграют «Зенит»-2 и «Барселона» U19. — Прим. „Чемпионата“) будет аншлаг. Интересно посмотреть не только профессионалам, но и болельщикам: в какую сторону мы двигаемся, насколько наше молодое поколение отличается от испанского.



Планы сыграть с основным составом «Барселоны» есть. Это уже сказал наш генеральный директор. Всё упирается в сроки. Планы есть, но сложно сказать, когда матч состоится. Вероятно, в следующем календарном году», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.