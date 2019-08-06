Молодёжный состав «Зенита» обыграл «Барселону» U19
Молодёжный состав «Зенита» в товарищеском матче обыграл «Барселону» U19 со счётом 1:0. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия „Зенита“. Обслуживал матч петербургский арбитр Сергей Лапочкин.
Единственный гол был забит на 30-й минуте. Автором гола стал нападающий российского клуба Максим Бачинский.
Главным тренером молодёжной команды «Зенита» является Константин Зырянов, который в составе петербургского клуба трижды становился победителем Российской Премьер-Лиги, а также обладателем Кубка УЕФА. «Барселону» U19 возглавляет прославленный в прошлом голкипер Виктор Вальдес — многократный чемпион Испании, трёхкратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и Европы.
9 августа «Зенит-2» сыграет с «Барселоной B».
- 6 августа 2019
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