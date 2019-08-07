Намли: в Лиге чемпионов всегда шансы 50 на 50
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли поделился ожиданиями от предстоящего противостояния «быков» с «Порту» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
«Да, чемпионат Португалии ещ` не начался, однако «Порту» могли проделать хорошую предсезонную работу. Но знаете, когда звучит стартовый свисток, сразу обнуляется всё то, что ему предшествовало. Это Лига чемпионов, и тут всегда шансы 50 на 50. Но мы играем дома, у нас отличная поддержка болельщиков и замечательный стадион. Мы должны выйти на поле и наслаждаться игрой», — приводят слова Юнеса Намли «Известия».
Первая игра состоится в Краснодаре сегодня, 7 августа (начало — в 20:00 мск). Ответная встреча пройдёт 13 августа в Португалии (начало — в 20:00 по местному времени).
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