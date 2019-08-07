В «Монако» может перейти форвард «Челси»

«Монако» изучает несколько вариантов усиления своей линии нападения, если команду покинет колумбийский нападающий Радамель Фалькао. Как сообщает L'Equipe, французский клуб, за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, заинтересован в услугах форварда «Севильи» Виссама Бен Йеддера. В прошлом сезоне 28-летний футболист в чемпионате Испании сыграл 35 матчей, в которых забил 18 мячей.



Кроме того «Монако» может заключить контракт с нападающим Миши Батшуайи, права на которого принадлежат «Челси»​. В прошлом сезоне 25-летний игрок выступал на правах аренды в «Валенсии» и «Кристал Пэлас». В общей сложности бельгиец провёл 26 матчей и забил шесть мячей.

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