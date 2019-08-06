«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» Агилара
«Монако» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Монпелье» Рубена Агилара. Контракт 26-летнего французского футболиста с монегасками рассчитан на пять лет.
«Я очень рад присоединиться к „Монако“. У этого клуба есть амбиции, он хочет бороться за первые места. Это новый вызов в моей карьере. Я буду усердно трудиться, чтобы сделать шаг вперёд и помочь команде достичь поставленных целей», — отметил Агилар.
Видео доступно на странице «Монако» в «Твиттере».
Агилар выступал в составе «Монпелье» с 2017 года. Всего французский футболист принял участие в 68 матчах чемпионата Франции, а в минувшем сезоне записал на свой счёт 5 результативных передач. Также Агилар играл в таких командах, как «Гренобль» и «Сент-Этьен».
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