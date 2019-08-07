Хавбек «Спартака» Глушенков может перейти в «Верону»

Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков чартерным рейсом прилетал в Верону и провёл в городе целый день, утверждает Futbol Arena.

По данным источника, футболист мог провести переговоры с «Вероной». В нынешнем сезоне хавбек ни разу не попал в заявку красно-белых на матчи Российской Премьер-Лиги, поэтому его трансфер вполне вероятен. За «Спартак-2» Глушенков провёл один матч в Футбольной национальной лиге, проведя на поле 34 минуты.

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В минувшем сезоне 20-летний хавбек провёл за московский клуб пять матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2023 года.