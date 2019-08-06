Аленичев: я не отпустил бы из «Спартака» Фернандо и Зе Луиша

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение по поводу ухода из команды полузащитника Фернандо Лукаса и нападающего Зе Луиша.

«Я не отпустил бы из „Спартака“ Зе Луиша! Оставил бы и его и Фернандо. Постарался бы во всяком случае. Да, в чем-то они оба наелись, но разве можно разбрасываться такими исполнителями?



Зе Луиш за несколько лет в „Спартаке“ очень повзрослел, возмужал. Ведь сначала у него возникали проблемы с дисциплиной. Несколько лениво относится к тренировочному процессу. Последним приходил, первым уходил. Но со временем вырос, понял нашу культуру, требования. До него дошло, что „Спартак“ это самая популярная команда в стране. Думаю, Зе Луиш мог бы достичь ещё большего, если бы не многочисленные травмы. Вот это выбивало его из колеи. Терял практику, потом долго возвращался. А если бы играл от и до, становился бы лучшим бомбардиром чемпионата, входил бы в пятёрку лучших в РПЛ. Как он играет головой! Только Азмун может конкурировать в этом.

У Зе Луиша не было такой средней линии в «Спартаке», как у того же Вовы Бесчастных! Уж извините за нескромность. Так что сравнивать трудно. Скажу лишь, что Зе – действительно топ-футболист для российского чемпионата. И в матчах с «Краснодаром» он это может ещё раз доказать", — приводит слова Аленичева «Спорт-экспресс».