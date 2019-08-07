«Русенборг» обыграл «Марибор» в квалификации ЛЧ, ЛАСК выиграл у «Базеля»

Завершились четыре матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своём поле с минимальным счётом уступил «Олимпиакосу». Автором единственного гола в игре стал Георгиос Масурас.
Румынский ЧФР дома сыграл вничью с шотландским «Селтиком» (1:1). На гол Марио Рондона гости ответили результативным ударом Джеймса Форреста.
Австрийский ЛАСК на выезде обыграл швейцарский «Базель» (2:1). Забитыми мячами в составе гостей отметились Гернот Траунер и Жоау Клаусс Де Мелло. У хозяев единственный гол на счету Лука Зуффи.
Норвежский «Русенборг» также на выезде выиграл у словенского «Марибора» (3:1). Победу гостям принесли дубль Александра Сёдерлунда и гол Майка Йенсена. У хозяев результативным ударом отметился Маркос Таварес.
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