«Русенборг» обыграл «Марибор» в квалификации ЛЧ, ЛАСК выиграл у «Базеля»

Завершились четыре матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своём поле с минимальным счётом уступил «Олимпиакосу». Автором единственного гола в игре стал Георгиос Масурас.

Румынский ЧФР дома сыграл вничью с шотландским «Селтиком» (1:1). На гол Марио Рондона гости ответили результативным ударом Джеймса Форреста.

Австрийский ЛАСК на выезде обыграл швейцарский «Базель» (2:1). Забитыми мячами в составе гостей отметились Гернот Траунер и Жоау Клаусс Де Мелло. У хозяев единственный гол на счету Лука Зуффи.

Норвежский «Русенборг» также на выезде выиграл у словенского «Марибора» (3:1). Победу гостям принесли дубль Александра Сёдерлунда и гол Майка Йенсена. У хозяев результативным ударом отметился Маркос Таварес.