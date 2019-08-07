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«Русенборг» обыграл «Марибор» в квалификации ЛЧ, ЛАСК выиграл у «Базеля»

«Русенборг» обыграл «Марибор» в квалификации ЛЧ, ЛАСК выиграл у «Базеля»
Футбол / Лига чемпионов 0

Завершились четыре матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Турецкий «Истанбул Башакшехир» на своём поле с минимальным счётом уступил «Олимпиакосу». Автором единственного гола в игре стал Георгиос Масурас.

Румынский ЧФР дома сыграл вничью с шотландским «Селтиком» (1:1). На гол Марио Рондона гости ответили результативным ударом Джеймса Форреста.

Австрийский ЛАСК на выезде обыграл швейцарский «Базель» (2:1). Забитыми мячами в составе гостей отметились Гернот Траунер и Жоау Клаусс Де Мелло. У хозяев единственный гол на счету Лука Зуффи.

Норвежский «Русенборг» также на выезде выиграл у словенского «Марибора» (3:1). Победу гостям принесли дубль Александра Сёдерлунда и гол Майка Йенсена. У хозяев результативным ударом отметился Маркос Таварес.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2019, среда. 20:45 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
0 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 – Масурас – 53
Удаления: Кавечи, 80 – нет
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2019, среда. 21:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 – Рондон – 28, 1:1 – Форрест – 39
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2019, среда. 21:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
1 : 2
ЛАСК
Линц, Австрия
0:1 – Траунер – 50, 0:2 – Де Мелло – 82, 1:2 – Зуффи – 87
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2019, среда. 21:15 МСК
Марибор
Марибор, Словения
1 : 3
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
0:1 – Сёдерлунд – 50, 0:2 – Сёдерлунд – 63, 1:2 – Таварес – 70, 1:3 – Йенсен – 71
«Краснодар» уступил «Порту» в матче квалификации ЛЧ, пропустив на 89-й минуте
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