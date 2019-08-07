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«Краснодар» уступил «Порту» в матче квалификации ЛЧ, пропустив на 89-й минуте

«Краснодар» уступил «Порту» в матче квалификации ЛЧ, пропустив на 89-й минуте
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» уступил «Порту». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе. Итоговый счёт — 0:1.

Португальская команда чаще владела мячом (57% против 43%), била по воротам (15 ударов против 5) и попадала в створ (3 удара против 1), нежели хозяева. На 51-й минуте встречи «Краснодар» претендовал на 11-метровый удар, когда мяч попал в руку Ивану Маркано, однако главный арбитр матча немец Тобиас Штилер не решился назначить пенальти. Единственный гол в игре был забит на 89-й минуте. Автором результативного удара стал Сержиу Оливейра.

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2019, среда. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
0 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 – Оливейра – 89
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