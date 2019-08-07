«Краснодар» уступил «Порту» в матче квалификации ЛЧ, пропустив на 89-й минуте

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» уступил «Порту». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе. Итоговый счёт — 0:1.
Португальская команда чаще владела мячом (57% против 43%), била по воротам (15 ударов против 5) и попадала в створ (3 удара против 1), нежели хозяева. На 51-й минуте встречи «Краснодар» претендовал на 11-метровый удар, когда мяч попал в руку Ивану Маркано, однако главный арбитр матча немец Тобиас Штилер не решился назначить пенальти. Единственный гол в игре был забит на 89-й минуте. Автором результативного удара стал Сержиу Оливейра.
Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 мск.
- 7 августа 2019
-
23:21
-
23:21
-
23:14
-
23:09
-
22:44
-
22:43
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:35
-
21:09
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:14
-
20:00
-
19:58
-
19:50
-
19:26
-
19:16
-
19:14
-
19:10
-
19:07
-
18:54
-
18:54
-
18:44
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:25
-
18:11