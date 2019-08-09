«Эвертон» купил Айуоби у «Арсенала» за £ 40 млн

«Эвертон» на официальном сайте объявил о приобретении у «Арсенала» вингера Алекса Айуоби. 23-летний нигериец подписал с «ирисками» пятилетний контракт.

По информации английских СМИ, трансфер Айуоби обошёлся клубу из Ливерпуля в £ 40 млн (€ 43,4 млн).

Алекс — воспитанник «Арсенала». За основную команду «канониров» вингер выступал с 2015 по 2019 год. В сезоне-2018/19 футболист на клубном уровне забил 6 мячей и отдал 9 результативных передач в 51 матче во всех турнирах.

Айуоби стал седьмым приобретением «Эвертона» в это летнее трансферное окно. Ранее состав «ирисок» пополнили голкипер Йонас Лоссль, защитник Джибриль Сидибе, хавбеки Андре Гомеш, Фабиан Делф и Жан-Филипп Гбамин, а также нападающий Мойзе Кин.