М. Кин — о переходе в «Эвертон»: Роналду сказал мне следовать за мечтой

Новичок «Эвертона» Мойзе Кин рассказал, что именно посоветовал ему Криштиану Роналду перед тем, как Мойзе покинул «Ювентус».
«Я еду в АПЛ. Я разговаривал с одноклубниками в «Ювентусе», говорил с Криштиану Роналду. Они мне говорили что-то, но я знал достаточно и сам. Что сказал Криштиану? Следовать за мечтой и усердно работать.
Мне посчастливилось играть с такими сильными футболистами, как Криштиану Роналду. Я многому научился и принесу это с собой в новую команду. Это поможет мне достичь поставленных целей. Это часть амбиций любого игрока, который хочет привести свою команду к Лиге чемпионов. Я действительно хочу, чтобы «Эвертон» попал в Лигу чемпионов» — приводит слова Кина Onefootball.
19-летний Кин перешёл в «Эвертон» из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 27,5 млн. Также итальянский клуб может получить дополнительно € 2,5 млн в качестве бонусов. За туринский клуб футболист выступал с 2016 по 2019 год. Всего за «Ювентус» он провёл 21 матч во всех турнирах, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
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