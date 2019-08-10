Кириченко: не удивлюсь, если Шомуродов станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко поделился мнением о нападающем донского клуба Эльдоре Шомуродове.

«Когда он появился в команде, это был молодой футболист, которому требовалось время для адаптации. В Узбекистане, где он играл до этого, совсем другой футбол — более медленный и менее силовой. Сразу было видно, что парень с характером, правильным отношением к футболу. Все замечания и советы впитывал как губка. Все это плюс хорошие данные и целеустремленность позволили ему сейчас выйти на первые роли в «Ростове». Рад за него. Не удивлюсь, если он станет лучшим бомбардиром чемпионата», — приводит слова Кириченко Sportbox.

23-летний Шомуродов стал игроком «Ростова» летом 2017 года. В нынешнем сезоне на счету форварда три гола и одна результативная передача в 4 матчах чемпионата России.