Матвеев: победа над «Рубином» очень важна для «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу (1:0) в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином».

«Мы довольно качественно провели первый тайм, у нас было явное преимущество. У Кабеллы был хороший момент и шанс удвоить счёт. Старались играть быстро, с каждым матчем улучшается взаимосвязь между игроками, но нам есть куда расти. Второй тайм прошёл совершенно под другим углом, потому что команда осталась в меньшинстве. Мы довольны победой, потому что она далась нам нелегко. Многие знают, что «Краснодар» умеет довольно-таки хорошо играть в футбол, а сегодня мы показали, что умеем ещё и терпеть, когда нужно для общего дела. Эта победа очень важна.

В раздевалке в перерыве сделали акцент на том, что нас осталось меньше, но каких-то сверхзадач мы не ставили. «Рубин» хорошо стартовал в чемпионате, команда стала играть в более техничный и атакующий футбол, они взяли мяч под контроль и проделали хорошую работу. Подразумевалось, что они создадут нам некоторые трудности. Во втором тайме мы также имели хорошие шансы на контратаках, и, если бы мы удвоили счет, матч закончился бы чуть раньше.

Было много рассуждений, какого нападающего внести в заявку. Физиология Ари не позволяет проводить много матчей в короткие отрезки времени, сейчас у него небольшое растяжение. Мы хотели, чтобы в Санкт-Петербурге он не доиграл матч с прицелом на «Порту», но получилось так, что ему пришлось доигрывать до конца. Мы исходили именно из этого.

На наш взгляд, первая жёлтая карточка Намли под большим вопросом. По второй карточке нет каких-то особых возражений, но судья выбрал такую манеру игры. Наверное, ему виднее. Момент с Кабеллой, когда Уремович наступил ему на ногу на фланге, остался незамеченным. Почему — не понимаю. Как мне объяснили, врачи много раз выходили на поле, отсюда столько добавленных минут. Много, на наш взгляд", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.