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«Краснодар» выиграл у «Рубина» в матче РПЛ, проведя тайм в меньшинстве

«Краснодар» выиграл у «Рубина» в матче РПЛ, проведя тайм в меньшинстве
Футбол / РПЛ 0

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Рубин». Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Итоговый счёт матча — 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 17-й минуте. Грубую ошибку допустил голкипер гостей Юрий Дюпин. Его ввод мяча от ворот перехватил Реми Кабелла, который сделал передачу на Ивана Игнатьева, а тот переиграл вратаря «Рубина» в ближнем бою.

На 45+2-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. С поля за второе предупреждение был удалён хавбек «быков» Юнес Намли. Однако, отыграв тайм в большинстве, «Рубин» так и не смог уйти от поражения.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место. «Рубин» с 7 очками занимает 8-е место.

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
10 августа 2019, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 – Игнатьев – 17
Удаления: Намли, 45+2 – нет
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