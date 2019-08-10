«Краснодар» выиграл у «Рубина» в матче РПЛ, проведя тайм в меньшинстве

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Рубин». Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Итоговый счёт матча — 1:0.

Единственный гол во встрече был забит на 17-й минуте. Грубую ошибку допустил голкипер гостей Юрий Дюпин. Его ввод мяча от ворот перехватил Реми Кабелла, который сделал передачу на Ивана Игнатьева, а тот переиграл вратаря «Рубина» в ближнем бою.

На 45+2-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве. С поля за второе предупреждение был удалён хавбек «быков» Юнес Намли. Однако, отыграв тайм в большинстве, «Рубин» так и не смог уйти от поражения.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место. «Рубин» с 7 очками занимает 8-е место.