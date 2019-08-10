Сафонов: ничего сложного, «Рубин» не мог ничего сделать, кроме верховых забросов

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу (1:0) в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином».

«По тому, как играла моя команда, как ребята отрабатывали в обороне, считаю результат справедливым. Мы выложились на все 100%, даже когда не хватало сил, команда выжимала из себя последнее. Понятно, тяжёлая игра, мы провели вдесятером весь второй тайм. У меня язык не повернётся сказать, что победа несправедливая.

На протяжении всего матча я делал свою работу, ничего сложного. Если «Рубин» не мог ничего сделать, кроме верховых забросов, пришлось справляться с этим.

В перерыве сразу обговорили, что во втором тайме будет тяжело. В принципе, мы этого и ожидали. Помогли замены, когда вышли новые ребята и освежили игру. Думаю, мы спокойно могли забивать второй мяч. Считаю, мы справились и выполнили установку тренера.

Было немного трудно играть физически, наверное, ближе ко второму тайму. Все вышли на поле заряженными на победу. Тяжесть в движениях и какой-то дискомфорт всегда нужно компенсировать желанием и мотивацией. Совсем близко следующий матч, он тоже будет тяжёлым. Все понимают, что это Лига чемпионов и какая ответственность лежит на наших плечах.

Усталость была на поле, видел, как ребята легли на поле после свистка. Они устали, было сложно, ещё и эти 7 добавленных минут. Я слышал возмущение: «Почему семь?». Полежали на поле, отдохнули, пошли в раздевалку и порадовались победе, всё отлично", — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.