Галицкий — Шаронову: то, что вы делаете, — это очень круто
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий посетил раздевалку «Рубина» после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги и пообщался с тренером казанской команды Романом Шароновым.
«Знаете что? То, что вы делаете, — это очень круто. И я хочу, чтобы у вас получилось. Буду за вас переживать. Понимаю, что после поражения тяжело всем, но то, что вы делаете, — это круто, знайте. И мы за вас переживаем», — сказал Галицкий Шаронову.
Видео доступно в «твиттере» «Рубина».
В турнирной таблице Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 10 очков и поднялся на 2-е место. «Рубин» с 7 очками занимает 8-е место. В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Тамбовом». Матч состоится 17 августа. «Рубин» на следующий день будет принимать «Арсенал».
«Краснодар» выиграл у «Рубина» в матче РПЛ, проведя тайм в меньшинстве
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